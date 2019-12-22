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      Выпуск новостей за 13:00: Пожар в Лас-Вегасе. Похолодание в Украине

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 декабря по состоянию на 13:00 – самый трагический пожар в истории города. В Лас-Вегасе загорелось трехэтажное здание гостиницы. Огонь быстро охватил всю постройку. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на западе страны. Значительные осадки будут на Закарпатье, а в горах с мокрым снегом. В Карпатах уже заснежило гору Поп Иван.

      Также в выпуске:

      Больше месяца в Украине можно перевозить детей только в автокреслах. Если владельцы автомобилей положительно восприняли этот закон, то с таксистами возникли проблемы.

      Положительная статистика: украинцы стали меньше разводиться. В этом году зарегистрировали в 6 раз больше браков, чем разводов.

      Гончарук заявил, что этой зимой газ для населения не подорожает. А все из-за новых договоренностей с Россией относительно транспортировки голубого топлива в ЕС.

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      Теги: Пожар Выпуск новостей Погода
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