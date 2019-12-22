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      Випуск новин за 13:00: Пожежа у Лас-Вегасі. Похолодання в Україні

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 грудня станом на 13:00 – найтрагічніша пожежа в історії міста. У Лас-Вегасі загорілася триповерхова будівля готелю. Вогонь швидко охопив усю споруду. Синоптики прогнозують погіршення погодних умов на заході країни. Значні опади будуть на Закарпатті, а в горах з мокрим снігом. В Карпатах уже засніжило гору Піп Іван.

      Також у випуску:

      Понад місяць в Україні можна перевозити дітей виключно в автокріслах. Якщо власники авто позитивно сприйняли цей закон, то з таксистами виникли проблеми.

      Позитивна статистика: українці стали менше розлучуватися. Цьогоріч зареєстрували у 6 разів більше одружень, ніж розлучень.

      Гончарук заявив, що цієї зими газ для населення не дорожчатиме. А все через нові домовленості з Росією щодо транспортування блакитного палива до ЄС.

      Військову допомогу заблокували через годину після розмови Трампа і Зеленського, – ЗМІ
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Пожежа Погода
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