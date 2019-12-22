Випуск новин за 13:00: Пожежа у Лас-Вегасі. Похолодання в Україні

У випуску новин за 22 грудня станом на 13:00 – найтрагічніша пожежа в історії міста. У Лас-Вегасі загорілася триповерхова будівля готелю. Вогонь швидко охопив усю споруду. Синоптики прогнозують погіршення погодних умов на заході країни. Значні опади будуть на Закарпатті, а в горах з мокрим снігом. В Карпатах уже засніжило гору Піп Іван.

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Понад місяць в Україні можна перевозити дітей виключно в автокріслах. Якщо власники авто позитивно сприйняли цей закон, то з таксистами виникли проблеми.

Позитивна статистика: українці стали менше розлучуватися. Цьогоріч зареєстрували у 6 разів більше одружень, ніж розлучень.