Выпуск новостей за 13:00: Пожар в России. Закон о пересечении границы
В выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 13:00 – в России, в Санкт-Петербурге горит торговый центр "Лента", общей площадь 5 тысяч квадратных метров. Сегодня вступает силу закон, который предусматривает уголовную ответственность для граждан страны-агрессора за нелегальное пересечение границы.
Также в выпуске:
Андреевская церковь сегодня официально перешла Константинополю.
На Донбассе за сутки двое украинских защитников погибли, оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Лидеры стран собрались во Франции отметить столетие окончания Первой мировой войны и обсудить, как не допустить начала Третьей.
Источник: 24 канал
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