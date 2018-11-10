Выпуск новостей за 13:00: Пожар в России. Закон о пересечении границы

В выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 13:00 – в России, в Санкт-Петербурге горит торговый центр "Лента", общей площадь 5 тысяч квадратных метров. Сегодня вступает силу закон, который предусматривает уголовную ответственность для граждан страны-агрессора за нелегальное пересечение границы.

Также в выпуске: Андреевская церковь сегодня официально перешла Константинополю. На Донбассе за сутки двое украинских защитников погибли, оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Лидеры стран собрались во Франции отметить столетие окончания Первой мировой войны и обсудить, как не допустить начала Третьей.