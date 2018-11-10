Випуск новин за 13:00: Пожежа у Росії. Закон про перетин кордону

У випуску новин за 10 листопада станом на 13:00 – у Росії, у Санкт-Петербурзі, горить торговельний центрі "Лента", загальною площа 5 тисяч квадратних метрів. Сьогодні вступає силу закон, який передбачає кримінальну відповідальність для громадян країни-агресора за нелегальний перетин кордону.

Також у випуску: Андріївська церква сьогодні офіційно перейшла Константинополю. На Донбасі за добу двоє українських захисників загинуло, окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Лідери країн зібралися у Франції відзначити сторіччя завершення Першої світової війни і обговорити те, як не допустити початку Третьої.