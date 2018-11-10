Випуск новин за 13:00: Пожежа у Росії. Закон про перетин кордону
У випуску новин за 10 листопада станом на 13:00 – у Росії, у Санкт-Петербурзі, горить торговельний центрі "Лента", загальною площа 5 тисяч квадратних метрів. Сьогодні вступає силу закон, який передбачає кримінальну відповідальність для громадян країни-агресора за нелегальний перетин кордону.
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Джерело: 24 канал
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