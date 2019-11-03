Выпуск новостей за 13:00: Приглашение Трампа для Зеленского. Угроза Кивы

В выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 13:00 – американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Владимира Зеленского в Белом доме, и убежден, что украинский лидер примет приглашение. Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива пригрозил "отрезать голову" мужчине, потому что тот сделал ему замечание.

Также в выпуске: Ужасное ДТП произошло в Киеве: автомобиль разорвало пополам от столкновения с внедорожником. Один человек погиб. Суд избрал меру пресечения Ярославу Дубневичу – 100 миллионов гривен залога с ношением электронного браслета. В Гонконге возобновились массовые антиправительственные протесты: 17 человек в больнице, почти две сотни – задержаны. В Лувре "оживили" Джоконду – посетители могут разглядеть героиню знаменитой картины Леонардо Да Винчи в виртуальной реальности.