Випуск новин за 13:00: Запрошення Трампа для Зеленського. Погроза Киви
У випуску новин за 3 листопада станом на 13:00 – американський президент Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити Володимира Зеленського у Білому домі, і переконаний, що український лідер прийме запрошення. Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива пригрозив "відрізати голову" чоловікові, бо той зробив йому зауваження.
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