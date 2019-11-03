Випуск новин за 13:00: Запрошення Трампа для Зеленського. Погроза Киви

У випуску новин за 3 листопада станом на 13:00 – американський президент Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити Володимира Зеленського у Білому домі, і переконаний, що український лідер прийме запрошення. Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива пригрозив "відрізати голову" чоловікові, бо той зробив йому зауваження.

Також у випуску: Жахливе ДТП сталося в Києві: автомобіль розірвало навпіл від зіткнення з позашляховиком. Одна людина загинула. Суд обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу – 100 мільйонів гривень застави із носінням електронного браслета. У Гонконзі відновились масові антиурядові протести: 17 людей у лікарні, майже дві сотні – затримані. В Луврі "оживили" Джоконду – відвідувачі можуть роздивитись героїню знаменитої картини Леонардо Да Вінчі у віртуальній реальності.