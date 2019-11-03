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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      Випуск новин за 13:00: Запрошення Трампа для Зеленського. Погроза Киви

      Випуск новин 99 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 листопада станом на 13:00 – американський президент Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити Володимира Зеленського у Білому домі, і переконаний, що український лідер прийме запрошення. Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива пригрозив "відрізати голову" чоловікові, бо той зробив йому зауваження.

      Також у випуску: 

      Жахливе ДТП сталося в Києві: автомобіль розірвало навпіл від зіткнення з позашляховиком. Одна людина загинула.

      Суд обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу – 100 мільйонів гривень застави із носінням електронного браслета.

      У Гонконзі відновились масові антиурядові протести: 17 людей у лікарні, майже дві сотні – затримані.

      В Луврі "оживили" Джоконду – відвідувачі можуть роздивитись героїню знаменитої картини Леонардо Да Вінчі у віртуальній реальності.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Випуск новин Володимир Зеленський Дональд Трамп Новини США Ілля Кива
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