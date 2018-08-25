Выпуск новостей за 13:00: Прикарпатье засыпало снегом. Стрельба возле школы в США
В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 13:00 – снег с градом в конце августа – странная для лета непогода накрыла курортный городок Яремче на Прикарпатье. Днем погода была солнечной, вдруг с неба начали падать шарики льда. В штате Калифорния, в городке Фэйр-филд произошла стрельба. Погиб 16-летний парень, еще один молодой человек тяжело ранен.
Также в выпуске:
В Хмельницком горел вещевой рынок.
Американские зарплаты для украинцев: реально ли получить большую зарплату в Украине.
В Черкассах установили спортивный рекорд: футбольный матч длился 24 часа.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии