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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 13:00: Прикарпаття засипало снігом. Стрілянина біля школи у США

Випуск новин 22 Читать новость на русском

У випуску новин за 25 серпня станом на 13:00 – сніг із градом в кінці серпня – дивна для літа негода накрила курортне містечко Яремче на Прикарпатті. Вдень погода була сонячною, аж раптом із неба почали падати кульки льоду. У штаті Каліфорнія, в містечку Фейр-філд відбулася стрілянина. Загинув 16-річний хлопець, ще один юнак тяжко поранений.

Також у випуску:

У Хмельницькому горів речовий ринок. 

Американські зарплати для українців: чи реально отримати велику зарплату в Україні.

У Черкасах встановили спортивний рекорд: футбольний матч тривав 24 години.

Теги: Новини США Поліція Жертви Випуск новин Новини Закарпаття Негода в Україні
Джерело: 24 канал
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