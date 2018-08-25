Випуск новин за 13:00: Прикарпаття засипало снігом. Стрілянина біля школи у США

У випуску новин за 25 серпня станом на 13:00 – сніг із градом в кінці серпня – дивна для літа негода накрила курортне містечко Яремче на Прикарпатті. Вдень погода була сонячною, аж раптом із неба почали падати кульки льоду. У штаті Каліфорнія, в містечку Фейр-філд відбулася стрілянина. Загинув 16-річний хлопець, ще один юнак тяжко поранений.

Також у випуску: У Хмельницькому горів речовий ринок. Американські зарплати для українців: чи реально отримати велику зарплату в Україні. У Черкасах встановили спортивний рекорд: футбольний матч тривав 24 години.