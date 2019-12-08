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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      Выпуск новостей за 13:00: Протесты в Минске. Вече на Майдане

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 13:00 – в Минске люди вновь вышли на протест против так называемого слияния Беларуси с Россией. Многотысячные акции продолжаются там уже второй день подряд. В Киеве на Майдане Независимости началось всеукраинское вече "Красные линии".

      Также в выпуске:

      Украинская спортсменка Елена Овчинникова завоевала титул чемпионки мира по муай-тай среди женщин по версии WBC.

      В российском Сочи после переговоров, которые длились более пяти часов, президенты России и Беларуси так и не подписали соглашение об интеграции.

      В Бахмуте Донецкой области похоронили Артема Мирошниченко. Активиста и волонтера, которого забили до смерти пьяные подростки потому что тот отвечал им на украинском.

      Майдан может быть и мы это знаем: в "Слуге народа" готовы к революции
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      Теги: Выпуск новостей Минск Протесты
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