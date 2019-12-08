Выпуск новостей за 13:00: Протесты в Минске. Вече на Майдане

В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 13:00 – в Минске люди вновь вышли на протест против так называемого слияния Беларуси с Россией. Многотысячные акции продолжаются там уже второй день подряд. В Киеве на Майдане Независимости началось всеукраинское вече "Красные линии".

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