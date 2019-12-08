Випуск новин за 13:00: Протести у Мінську. Віче на Майдані

У випуску новин за 8 грудня станом на 13:00 – у Мінську люди знову вийшли на протест проти так званого злиття Білорусі з Росією. Багатотисячні акції тривають там вже другий день поспіль. У Києві на Майдані Незалежності розпочалось всеукраїнське віче "Червоні лінії".

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У Бахмуті, що на Донеччині поховали Артема Мирошниченка. Активіста та Волонтера, якого забили до смерті нетверезі підлітки бо той відповів їм українською.