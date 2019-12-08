Випуск новин за 13:00: Протести у Мінську. Віче на Майдані
У випуску новин за 8 грудня станом на 13:00 – у Мінську люди знову вийшли на протест проти так званого злиття Білорусі з Росією. Багатотисячні акції тривають там вже другий день поспіль. У Києві на Майдані Незалежності розпочалось всеукраїнське віче "Червоні лінії".
Також у випуску:
Українська спортсменка Олена Овчиннікова виборола титул чемпіонки світу з муай-тай серед жінок за версією WBC.
В російському Сочі після перемови, які тривали понад п'ять годин, президенти Росії та Білорусі так і не підписали угоду про інтеграцію.
У Бахмуті, що на Донеччині поховали Артема Мирошниченка. Активіста та Волонтера, якого забили до смерті нетверезі підлітки бо той відповів їм українською.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі