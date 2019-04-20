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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 13:00: Протесты "желтых жилетов". Скрытая агитация

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 13:00 – снова на улицы Парижа выходят "желтые жилеты". Однако сегодня в МВД запретили протестующим приближаться к Нотр-Даму. В день тишины перед вторым туром выборов президента Украины на улицах Киева изобилует скрытая агитация.

      Также в выпуске:

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      Теги: Протесты "желтых жилетов" Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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