Выпуск новостей за 13:00: Протесты "желтых жилетов". Скрытая агитация
В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 13:00 – снова на улицы Парижа выходят "желтые жилеты". Однако сегодня в МВД запретили протестующим приближаться к Нотр-Даму. В день тишины перед вторым туром выборов президента Украины на улицах Киева изобилует скрытая агитация.
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Источник: 24 канал
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