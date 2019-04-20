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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 13:00: Протести "жовтих жилетів". Прихована агітація

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 квітня станом на 13:00 – знову на вулиці Парижа виходять "жовті жилети". Однак сьогодні у МВС заборонили протестувальникам наближатись до Нотр-Даму. У день тиші перед другим туром виборів президента України на вулицях Києва рясніє прихована агітація.

      Також у випуску:

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      Теги: Випуск новин Протести "жовтих жилетів"
      Джерело: 24 канал
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