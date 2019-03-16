Выпуск новостей за 13:00: Путин в Крыму. Столкновения в Париже

В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 13:00 – оккупанты празднуют пятую годовщину аннексии украинского Крыма. По этому случаю на полуостров наведается и российский президент Владимир Путин. В Париже представители движения "желтых жилетов" вновь вышли на акции протеста. Митингующие попытались прорвать полицейский кордон, в ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ.

Также в выпуске: На Майдане "Нацкорпус" и "Нацдружины" требуют наказаний за коррупцию в "Укроборонпроме". Общины, которые перешли в Православную церковь Украины, не могут зарегистрироваться. В Украину идет циклон с дождями и штормовым ветром. 15 марта боевики шесть раз нарушали режим тишины, среди украинских военных потерь нет.