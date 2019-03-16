Выпуск новостей за 13:00: Путин в Крыму. Столкновения в Париже
В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 13:00 – оккупанты празднуют пятую годовщину аннексии украинского Крыма. По этому случаю на полуостров наведается и российский президент Владимир Путин. В Париже представители движения "желтых жилетов" вновь вышли на акции протеста. Митингующие попытались прорвать полицейский кордон, в ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ.
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Источник: 24 канал
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