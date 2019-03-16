Випуск новин за 13:00: Путін у Криму. Сутички в Парижі

У випуску новин за 16 березня станом на 13:00 – окупанти святкують п'яту річницю анексії українського Криму. З цієї нагоди до півострова навідається і російський президент Володимир Путін. У Парижі представники руху "жовтих жилетів" знову вийшли на акції протесту. Мітингувальники спробували прорвати поліцейський кордон, у відповідь правоохоронці застосували водомети і сльозогінний газ.

Також у випуску: На Майдані "Нацкорпус" та "Нацдружини" вимагають покарань за корупцію в "Укроборонпромі". Громади, які перейшли до Православної церкви України, не можуть зареєструватися. В Україну йде циклон з дощами та штормовим вітром. 15 березня бойовики шість разів порушували режим тиші, серед українських військових втрат немає.