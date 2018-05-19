Выпуск новостей за 13:00: Разговоры вагнеровцов. Министерство ветеранов
В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 13:00 – СБУ опубликовала разговоры российских вагнеровцов во время боев в Дебальцево. Украинское министерство ветеранов создадут по американской модели.
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Источник: 24 Канал
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