Випуск новин за 13:00: Розмови вагнерівців. Міністерство ветеранів
У випуску новин за 19 травня станом на 13:00 – СБУ опублікувала телефонні розмови російських вагнерівців під час боїв у Дебальцевому. Українське міністерство ветеранів створять за американською моделлю.
Також у випуску:
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Авіакатастрофа на Кубі: загинули більше сотні людей.
Джерело: 24 Канал
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