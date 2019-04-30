Выпуск новостей за 13:00: Разрушительная стихия в Мозамбике. Пасхальная непогода

В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 13:00 – в Мозамбике сильные дожди отрезали тысячи людей от цивилизации. Вода смыла их дома и просто погребла людей под потоком грязи. Погибли по меньшей мере 38 человек. Непогода уже третий день подряд бушует и в Украине. Синоптики предупреждают, что в последний день апреля дожди с грозами охватят западные, северные и восточные регионы.

Также в выпуске: Пожар на Ровненской атомной электростанции. Российские силовики провели обыски у крымских татар. Увеличилось количество обстрелов на передовой.

Источник: 24 канал