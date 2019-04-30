Выпуск новостей за 13:00: Разрушительная стихия в Мозамбике. Пасхальная непогода
В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 13:00 – в Мозамбике сильные дожди отрезали тысячи людей от цивилизации. Вода смыла их дома и просто погребла людей под потоком грязи. Погибли по меньшей мере 38 человек. Непогода уже третий день подряд бушует и в Украине. Синоптики предупреждают, что в последний день апреля дожди с грозами охватят западные, северные и восточные регионы.
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Источник: 24 канал
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