Випуск новин за 13:00: Руйнівна стихія у Мозамбіку. Великодня негода

У випуску новин за 30 квітня станом на 13:00 – у Мозамбіку сильні дощі відрізали тисячі людей від цивілізації. Вода змила їхні будинки та просто поховала людей під потоком бруду. Загинуло щонайменше 38 осіб. Негода вже третій день поспіль вирує і в Україні. Синоптики попереджають, що в останній день квітня дощі з грозами охоплять Західні, Північні та Східні регіони.

Також у випуску: Пожежа на Рівненській атомній електростанції. Російські силовики провели обшуки у кримських татар. Збільшилася кількість обстрілів на передовій.

Джерело: 24 канал