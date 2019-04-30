Випуск новин за 13:00: Руйнівна стихія у Мозамбіку. Великодня негода
У випуску новин за 30 квітня станом на 13:00 – у Мозамбіку сильні дощі відрізали тисячі людей від цивілізації. Вода змила їхні будинки та просто поховала людей під потоком бруду. Загинуло щонайменше 38 осіб. Негода вже третій день поспіль вирує і в Україні. Синоптики попереджають, що в останній день квітня дощі з грозами охоплять Західні, Північні та Східні регіони.
Також у випуску:
Пожежа на Рівненській атомній електростанції.
Російські силовики провели обшуки у кримських татар.
Збільшилася кількість обстрілів на передовій.
Джерело: 24 канал
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