Выпуск новостей за 13:00: "Самопомич" идет на выборы. Согласование даты инаугурации

В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 13:00 – партия "Самопомич" идет на выборы в парламент и будет участвовать в них самостоятельно. Садовый сказал, что никакого объединения с другими политсилами не планируется. Верховная Рада должна окончательно назначить заветную дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Согласовать ее пообещали парламентарии не позднее 14 мая.

Также в выпуске: Представитель госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Россия на Донбассе ухудшила жизнь даже русскоязычных, которых пришла "защищать". В Донецком СИЗО убили несовершеннолетнего парня, сейчас там проводятся обыски камер. У Зеленского и Порошенко обменялись обращениями относительно даты инаугурации, от которой зависит роспуске парламента.

Источник: 24 Канал