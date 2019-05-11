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      Выпуск новостей за 13:00: "Самопомич" идет на выборы. Согласование даты инаугурации

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 13:00 – партия "Самопомич" идет на выборы в парламент и будет участвовать в них самостоятельно. Садовый сказал, что никакого объединения с другими политсилами не планируется. Верховная Рада должна окончательно назначить заветную дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Согласовать ее пообещали парламентарии не позднее 14 мая.

      Также в выпуске:

      Представитель госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Россия на Донбассе ухудшила жизнь даже русскоязычных, которых пришла "защищать".

      В Донецком СИЗО убили несовершеннолетнего парня, сейчас там проводятся обыски камер.

      У Зеленского и Порошенко обменялись обращениями относительно даты инаугурации, от которой зависит роспуске парламента.

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      Теги: Самопомич Парламентские выборы 2019 Верховная Рада Инаугурация Зеленского Выпуск новостей
      Источник: 24 Канал
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