Випуск новин за 13:00: "Самопоміч" йде на вибори. Узгодження дати інавгурації

У випуску новин за 11 травня станом на 13:00 – партія "Самопоміч" йде на вибори в парламент і братиме участь у них самостійно. Садовий сказав, що жодного об’єднання з іншими політсилами не планується. Верховна Рада має остаточно призначити заповітну дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Узгодити її пообіцяли парламентарі не пізніше 14 травня.

Також у випуску: Представник держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що Росія на Донбасі погіршила життя навіть російськомовних, яких прийшла "захищати". У Донецькому СІЗО вбили неповнолітнього хлопця, зараз там проводяться обшуки камер. У Зеленського та Порошенка обмінялись зверненнями щодо дати інавгурації, від якої залежить розпуск парламенту.

Джерело: 24 Канал