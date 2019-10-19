Выпуск новостей за 13:00: Съезд "Самопомич". Извержение вулкана Этна

В выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 13:00 – партия "Самопомич" сегодня проводит съезд в Киеве, на котором должны выбрать лидера. Так, Андрей Садовый предложил избрать председателем партии Оксану Сыроид. На Сицилии снова проснулась Этна. Вулкан выбрасывает пепел, а небо затянуло дымом. Из-за этого возле Катании перекрыли часть воздушного пространства.

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