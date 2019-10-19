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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 13:00: Съезд "Самопомич". Извержение вулкана Этна

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 13:00 – партия "Самопомич" сегодня проводит съезд в Киеве, на котором должны выбрать лидера. Так, Андрей Садовый предложил избрать председателем партии Оксану Сыроид. На Сицилии снова проснулась Этна. Вулкан выбрасывает пепел, а небо затянуло дымом. Из-за этого возле Катании перекрыли часть воздушного пространства.

      Также в выпуске:

      Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения экс-заместителю серкретаря СНБО Гладковскому.

      За прошедшие сутки боевики били по нашим бойцам 21 раз, горячо было недалеко от Авдеевки, Луганского, Крымского.

      Синоптики предупреждают: сейчас – последние теплые выходные осени.

      blog_ava
      Главные новости 18 октября: подозрение Гладковскому и "мирный" план России
      сегодня
      859
      Теги: Извержение вулкана Самопомощь Выпуск новостей
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