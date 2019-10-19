Випуск новин за 13:00: З'їзд "Самопомочі". Виверження вулкану Етна

У випуску новин за 19 жовтня станом на 13:00 – партія "Самопоміч" сьогодні проводить з'їзд у києві, на якому має обрати лідера. Так, Андрій Садовий запропонував обрати головою партії Оксану Сироїд. На Сицилії знову прокинулася Етна. Вулкан викидає попіл, а небо затягнуло димом. Через це біля Катанії перекрили частину повітряного простору.

Також у випуску: Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід ексзаступнику серкретаря РНБО Гладковському. За минулу добу бойовики гатили по наших бійцях 21 раз, гаряче було неподалік Авдіївки, Луганського, Кримського. Синоптики попереджають: зараз – останні теплі вихідні осені.