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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 13:00: З'їзд "Самопомочі". Виверження вулкану Етна

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 жовтня станом на 13:00 – партія "Самопоміч" сьогодні проводить з'їзд у києві, на якому має обрати лідера. Так, Андрій Садовий запропонував обрати головою партії Оксану Сироїд. На Сицилії знову прокинулася Етна. Вулкан викидає попіл, а небо затягнуло димом. Через це біля Катанії перекрили частину повітряного простору.

      Також у випуску:

      Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід ексзаступнику серкретаря РНБО Гладковському.

      За минулу добу бойовики гатили по наших бійцях 21 раз, гаряче було неподалік Авдіївки, Луганського, Кримського.

      Синоптики попереджають: зараз – останні теплі вихідні осені.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Самопоміч Виверження вулкану
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