Выпуск новостей за 13:00: Съезд "Самопомочи". Ухудшение здоровья Сенцова
Выпуск новостей 13:47, сегодня 69 Читати новину українською
В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 13:00 – в Киеве проходит 14 съезд партии "Объединение Самопомич", участие в съезде примет и ее лидер – Андрей Садовый. Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прислал родным письмо о своем состоянии здоровья, по его словам, ему стало хуже.
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Источник: 24 Канал
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