Выпуск новостей за 13:00: Съезд "Самопомочи". Ухудшение здоровья Сенцова

В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 13:00 – в Киеве проходит 14 съезд партии "Объединение Самопомич", участие в съезде примет и ее лидер – Андрей Садовый. Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прислал родным письмо о своем состоянии здоровья, по его словам, ему стало хуже.

Также в выпуске: За 16 марта пророссийские боевики на Донбассе 1 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В аннексированном Крыму людей заставляют голосовать за Путина. В Украину пришли два циклона с Балкан. Негосударственные группы не могли отравить Сергея Скрипаля, – разработчик "Новичка" Вил Мирзаянов.