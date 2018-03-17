Випуск новин за 13:00: З'їзд "Самопомочі". Погіршення здоров’я Сенцова
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У випуску новин за 17 березня станом на 13:00 – у Києві проходить 14 з'їзд партії "Об'єднання "Самопоміч", участь у з'їзді візьме і її лідер – Андрій Садовий. Незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов надіслав рідним лист про свій стан здоров'я, за його словами, йому погіршало.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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