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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Випуск новин за 13:00: З'їзд "Самопомочі". Погіршення здоров’я Сенцова

Випуск новин 13:44, сьогодні 127 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 березня станом на 13:00 – у Києві проходить 14 з'їзд партії "Об'єднання "Самопоміч", участь у з'їзді візьме і її лідер – Андрій Садовий. Незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов надіслав рідним лист про свій стан здоров'я, за його словами, йому погіршало.

Також у випуску:

За 16 березня проросійські бойовики на Донбасі 1 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

В анексованому Криму людей змушують голосувати за Путіна.

На Україну прийшло два циклони з Балкан.

Недержавні групи не могли отруїти Сергія Скрипаля, – розробник "Новачка" Віл Мірзаянов.

Теги: Випуск новин Новини Росії Новини політики Вибори в Росії 2018 Війна на Донбасі Самопоміч Олег Сенцов Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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