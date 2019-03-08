Выпуск новостей за 13:00: Шествие за права женщин. Обстрелы на Донбассе

В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 13:00 – в Харькове начались марши за права женщин, которые приурочены к 8 марта. На передовой продолжаются активные бои, за сутки пророссийские боевики 18 раз нарушили режим тишины. Пятеро наших защитников получили ранения.

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