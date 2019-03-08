Випуск новин за 13:00: Хода за права жінок. Обстріли на Донбасі

У випуску новин за 8 березня станом на 13:00 – у Харкові почалися марші за права жінок, які приурочені до 8 березня. На передовій тривають активні бої, за добу проросійські бойовики 18 разів порушили режим тиші. П'ятеро наших захисників отримали поранення.

Також у випуску: Центральна виборча комісія більше не прийматиме від кандидатів у президенти заявки щодо припинення участі у виборах. 47 місяців у в'язниці за ухилення від сплати податків – таким став вирок суду для колишнього керівника виборчої кампанії американського президента Пола Манафорта. Прокуратура Австралії розслідує масштабну схему виведення мільйонів з України. У Каліфорнії перевернулася вантажівка з пивом.