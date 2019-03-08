Випуск новин за 13:00: Хода за права жінок. Обстріли на Донбасі
У випуску новин за 8 березня станом на 13:00 – у Харкові почалися марші за права жінок, які приурочені до 8 березня. На передовій тривають активні бої, за добу проросійські бойовики 18 разів порушили режим тиші. П'ятеро наших захисників отримали поранення.
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Джерело: 24 канал
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