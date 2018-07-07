Выпуск новостей за 13:00: Ситуация на фронте. Аресты в Крыму

В выпуске новостей за 7 июля по состоянию на 13:00 – за минувшие сутки ранило одного украинского воина, боевики, несмотря на перемирие, открывали огонь 30 раз и потеряли двух снайперов. Каждую неделю в Крыму новые обыски и аресты, задерживают и бросают за решетку участников исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир". Крымских татар, которые исповедуют ислам, Россия считает террористами.

Также в выпуске: В Нежине и на Закарпатье объявили дни траура. Украинская актриса получила письмо от Олега Сенцова.