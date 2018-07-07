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Випуск новин за 13:00: Ситуація на фронті. Арешти в Криму

Випуск новин 53 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 липня станом на 13:00 – за минулу добу поранило одного українського воїна, бойовики, попри перемир'я, відкривали вогонь 30 разів і втратили двох снайперів. Щотижня у Криму нові обшуки та арешти, часто затримують і кидають за ґрати учасників ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір". Кримських татар, які сповідують іслам, Росія зараховує до числа терористів.

Також у випуску:

В Ніжині та на Закарпатті оголосили дні жалоби.

Українська актриса отримала листа від Олега Сенцова.

 

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Криму арешт Українці в полоні РФ Війна на Донбасі Анексія Криму Випуск новин
Джерело: 24 канал
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