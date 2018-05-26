Выпуск новостей за 13:00: Ситуация на фронте. Обращение Путина к НАТО
В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 13:00 – украинские войска продвинулись вперед под оккупированным Докучаевском и заняли ключевые высоты на фронте. Глава Кремля Владимир Путин считает, что Альянс уже и так на пороге, а если в блок примут еще и Украину, то ракеты и радары войск НАТО еще больше будут угрожать России.
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Источник: 24 Канал
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