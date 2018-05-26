Випуск новин за 13:00: Ситуація на фронті. Звернення Путіна до НАТО

У випуску новин за 26 травня станом на 13:00 – українські війська просунулись уперед під окупованим Докучаєвськом і зайняли ключові висоти на фронті. Очільник Кремля Володимир Путін вважає, що Альянс уже й так на порозі, а якщо у блок приймуть ще й Україну, то ракети й радари військ НАТО ще більше загрожуватимуть Росії.

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У центрі Києва для вболівальників і туристів відкрили фан-зону Ліги Чемпіонів.

Столичні аеропорти всю ніч приймали чартери із футбольними фанатами. Сам Київ сьогодні перебуває під посиленою охороною поліції та Нацгвардії через фінал Ліги Чемпіонів.

Після зустрічі з Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що санкції з Росії не знімуть без поступок Кремля на Донбасі.