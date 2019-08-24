Выпуск новостей за 13:00: Ситуация на фронте. Саммит G7
В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 13: 00–за прошедшие сутки российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ. Во французском курортном городе Биарриц стартует саммит Большой семерки. Участие в нем примут лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии. Они снова встретятся без России, но может и в последний раз. Макрон и Трамп приглашают Россию вернуться.
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Источник: 24 канал
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