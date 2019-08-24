Выпуск новостей за 13:00: Ситуация на фронте. Саммит G7

В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 13: 00–за прошедшие сутки российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ. Во французском курортном городе Биарриц стартует саммит Большой семерки. Участие в нем примут лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии. Они снова встретятся без России, но может и в последний раз. Макрон и Трамп приглашают Россию вернуться.

Также в выпуске: В мире поздравили Украину с Днем Независимости. В Киеве завершился Марш защитников. Как прошло Шествие достоинства.

Источник: 24 канал