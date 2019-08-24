Випуск новин за 13:00: Ситуація на фронті. Саміт G7

У випуску новин за 24 серпня станом на 13:00 – впродовж минулої доби російські найманці тричі обстріляли позиції ЗСУ. У французькому курортному місті Біарріц стартує саміт Великої Сімки. Участь у ньому візьмуть лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Канади, США та Японії. Вони вкотре зустрінуться без Росії, але може і востаннє. Макрон і Трамп запрошують Росію повернутися.

Також у випуску: У світі привітали Україну з Днем Незалежності. У Києві завершився Марш захисників. Як пройшла Ходя гідності.

Джерело: 24 канал