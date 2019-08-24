Випуск новин за 13:00: Ситуація на фронті. Саміт G7
У випуску новин за 24 серпня станом на 13:00 – впродовж минулої доби російські найманці тричі обстріляли позиції ЗСУ. У французькому курортному місті Біарріц стартує саміт Великої Сімки. Участь у ньому візьмуть лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Канади, США та Японії. Вони вкотре зустрінуться без Росії, але може і востаннє. Макрон і Трамп запрошують Росію повернутися.
Також у випуску:
У світі привітали Україну з Днем Незалежності.
У Києві завершився Марш захисників.
Як пройшла Ходя гідності.
Джерело: 24 канал
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