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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 13:00: Ситуация на фронте. Задержание российского судна

Выпуск новостей 18 Читати новину українською

В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 13:00 – за минувшие сутки оккупанты 36 раз открывали огонь по украинским позициям, трое наших военных получили ранения. В Херсонском порту задержали судно, принадлежащее подсанкционной российской компании.

Также в выпуске:

В Интернете появилось видео, на котором видно, как на оккупированный Донбасс заехала колонна военных грузовиков пророссийских наемников.

Пол Манафорт получил 16 миллионов долларов займа, а за него пообещал директору банка работу в Администрации Дональда Трампа.

Около 450 человек пострадали во время антиправительственных протестов в Румынии между демонстрантами и правоохранителями.

Теги: Жертвы Водный транспорт Новости Херсона Санкции Украина – Россия Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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