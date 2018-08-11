Выпуск новостей за 13:00: Ситуация на фронте. Задержание российского судна
В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 13:00 – за минувшие сутки оккупанты 36 раз открывали огонь по украинским позициям, трое наших военных получили ранения. В Херсонском порту задержали судно, принадлежащее подсанкционной российской компании.
Также в выпуске:
В Интернете появилось видео, на котором видно, как на оккупированный Донбасс заехала колонна военных грузовиков пророссийских наемников.
Пол Манафорт получил 16 миллионов долларов займа, а за него пообещал директору банка работу в Администрации Дональда Трампа.
Около 450 человек пострадали во время антиправительственных протестов в Румынии между демонстрантами и правоохранителями.
Источник: 24 канал
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