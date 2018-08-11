Випуск новин за 13:00: Ситуація на фронті. Затримання російського судна

У випуску новин за 11 серпня станом на 13:00 – за минулу добу окупанти 36 разів відкривали вогонь по українських позиціях, троє наших військових отримали поранення. У Херсонському порту затримали судно, яке належить підсанкційній російській компанії.

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В Інтернеті з'явилося відео, на якому видно, як на окупований Донбас заїхала колона військових вантажівок проросійських найманців.

Пол Манафорт отримав 16 мільйонів доларів позики, а за неї пообіцяв директорові банку роботу в Адміністрації Дональда Трампа.

Близько 450 людей постраждали під час антиурядових протестів у Румунії між демонстрантами та правоохоронцями.