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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 13:00: Ситуація на фронті. Затримання російського судна

Випуск новин 11 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 серпня станом на 13:00 – за минулу добу окупанти 36 разів відкривали вогонь по українських позиціях, троє наших військових отримали поранення. У Херсонському порту затримали судно, яке належить підсанкційній російській компанії.

Також у випуску:

В Інтернеті з'явилося відео, на якому видно, як на окупований Донбас заїхала колона військових вантажівок проросійських найманців.

Пол Манафорт отримав 16 мільйонів доларів позики, а за неї пообіцяв директорові банку роботу в Адміністрації Дональда Трампа.

Близько 450 людей постраждали під час антиурядових протестів у Румунії між демонстрантами та правоохоронцями.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Жертви Україна – Росія Санкції Новини Херсона Водний транспорт
Джерело: 24 канал
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