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      Выпуск новостей за 13:00: Скандал в G7. Погода в Украине

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 13:00 – Саммит "Большой семерки", который начался во французском городе Биарицц, увенчался ссорой. Дональд Трамп не смог договориться с другими членами объединения относительно дальнейшего участия в нем России. В ближайшие дни погода в Украине будет оставаться сухой и теплой.

      Также в выпуске:

      На фронте начало суток, по крайней мере по состоянию на 7:00, выдалось тихим. Вражеских обстрелов – не зафиксировано. Однако за прошедшие сутки оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня.

      "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" будут выдвигать свои кандидатуры на пост второго вице-спикера в новой Верховной Раде.

      В центре Киева стреляли из гранатомета. Мишенью неизвестных стал фасад здания компании "Мостострой" на улице Паньковской.

      blog_ava
      Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России: детали инцидента
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      Теги: Дональд Трамп Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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