Випуск новин за 13:00: Скандал у G7. Погода в Україні

У випуску новин за 26 серпня станом на 13:00 – cаміт "Великої сімки", що розпочався у французькому місті Біаріцці, увінчався сваркою. Дональд Трамп не зміг домовитися з іншими членами об'єднання щодо подальшої участі у ньому Росії. У найближчі дні погода в Україні залишатиметься сухою та теплою.

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На фронті початок доби, принаймні станом на 7:00, видався тихим. Ворожих обстрілів – не зафіксовано. Однак минулої доби окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню.

"Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа – За життя" висуватимуть свої кандидатури на посаду другого віце-спікера у новій Верховній Раді.

У центрі Києва стріляли з гранатомета. Мішенню невідомих став фасад будівлі компанії "Мостобуд", що по вулиці Паньківській.