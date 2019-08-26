Випуск новин за 13:00: Скандал у G7. Погода в Україні
У випуску новин за 26 серпня станом на 13:00 – cаміт "Великої сімки", що розпочався у французькому місті Біаріцці, увінчався сваркою. Дональд Трамп не зміг домовитися з іншими членами об'єднання щодо подальшої участі у ньому Росії. У найближчі дні погода в Україні залишатиметься сухою та теплою.
Також у випуску:
На фронті початок доби, принаймні станом на 7:00, видався тихим. Ворожих обстрілів – не зафіксовано. Однак минулої доби окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню.
"Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа – За життя" висуватимуть свої кандидатури на посаду другого віце-спікера у новій Верховній Раді.
У центрі Києва стріляли з гранатомета. Мішенню невідомих став фасад будівлі компанії "Мостобуд", що по вулиці Паньківській.