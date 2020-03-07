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      Выпуск новостей за 13:00: США против перемирия. Проливные дожди в Бразилии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 13:00 – США против мирных договоренностей России и Турции в Идлибе. На заседании Совета Безопасности ООН Вашингтон заблокировал заявление о перемирии в Сирии, о котором ранее договорились Эрдоган и Путин. Проливные дожди в Бразилии вызвали смертельные оползни на юго-востоке страны. По меньшей мере полтысячи человек вынужденно покинули свои дома.

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      Главные новости 6 марта: "коронавирус в Раде", вода для Крыма
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      Теги: Бразилия Новости США Выпуск новостей
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