Выпуск новостей за 13:00: США против перемирия. Проливные дожди в Бразилии

В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 13:00 – США против мирных договоренностей России и Турции в Идлибе. На заседании Совета Безопасности ООН Вашингтон заблокировал заявление о перемирии в Сирии, о котором ранее договорились Эрдоган и Путин. Проливные дожди в Бразилии вызвали смертельные оползни на юго-востоке страны. По меньшей мере полтысячи человек вынужденно покинули свои дома.

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