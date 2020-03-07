Випуск новин за 13:00: США проти перемир'я. Проливні дощі у Бразилії

У випуску новин за 7 березня станом на 13:00 – США проти мирних домовленостей Росії та Туреччини в Ідлібі. На засіданні Ради Безпеки ООН Вашингтон заблокував заяву щодо перемир'я у Сирії, про яке раніше домовились Ердоган та Путін. Проливні дощі у Бразилії спричинили смертельні зсуви ґрунту на південному сході країни. Щонайменше півтисячі людей вимушено покинули свої домівки.

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