Выпуск новостей за 13:00: Стереотипы о войне. Парад в Москве
В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 13:00 – почему стереотипы, навеянные советской идеологией, продолжают существовать в современной Украине. В Москве 9 мая отметили военным парадом.
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В ночь на 9 мая в результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще четверо воинов получили ранения. Есть потери и среди врагов. По данным разведки, одного оккупанта уничтожили, еще пятеро ранены.
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Источник: 24 Канал
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