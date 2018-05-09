Випуск новин за 13:00: Стереотипи про війну. Парад у Москві
У випуску новин за 9 травня станом на 13:00 – чому стереотипи, навіяні радянською ідеологією, продовжують існувати у сучасній Україні. У Москві 9 травня відзначили військовим парадом.
Також у випуску:
У ніч на 9 травня через ворожий обстріл один український військовий загинув, ще четверо воїнів отримали поранення. Є втрати і серед ворогів. За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще п'ятьох поранено.
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Джерело: 24 Канал
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