Випуск новин за 13:00: Стереотипи про війну. Парад у Москві

У випуску новин за 9 травня станом на 13:00 – чому стереотипи, навіяні радянською ідеологією, продовжують існувати у сучасній Україні. У Москві 9 травня відзначили військовим парадом.

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У ніч на 9 травня через ворожий обстріл один український військовий загинув, ще четверо воїнів отримали поранення. Є втрати і серед ворогів. За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще п'ятьох поранено.

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