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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      Выпуск новостей за 13:00: Стрельба в церкви США. Украинцы в плену боевиков

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 декабря по состоянию на 13:00 – в церкви Техаса неизвестный мужчина ворвался в церковь с огнестрельным оружием, и начал стрелять по людям. Погибли по меньшей мере два человека. Злоумышленника застрелил один из прихожан церкви, который имел при себе оружие. В плену пророссийских боевиков находится еще по меньшей мере 300 человек.

      Также в выпуске:

      Освобожденные из плена украинцы пройдут медосмотр и получат необходимую помощь в военном госпитале. Они уже отправились туда, а врачи говорят, что состояние их здоровья удовлетворительное.

      Владимир Зеленский объяснил, что обмен "экс-беркутовцев" не повлияет на дела Майдана.

      Протесты в Черногории переросли в столкновения с полицией.

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      Теги: Украинцы в плену РФ Новости США Выпуск новостей
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