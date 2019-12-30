Выпуск новостей за 13:00: Стрельба в церкви США. Украинцы в плену боевиков

В выпуске новостей за 30 декабря по состоянию на 13:00 – в церкви Техаса неизвестный мужчина ворвался в церковь с огнестрельным оружием, и начал стрелять по людям. Погибли по меньшей мере два человека. Злоумышленника застрелил один из прихожан церкви, который имел при себе оружие. В плену пророссийских боевиков находится еще по меньшей мере 300 человек.

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