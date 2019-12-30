Випуск новин за 13:00: Стрілянина у церкві США. Українці в полоні бойовиків
У випуску новин за 30 грудня станом на 13:00 – у церкві Техасу невідомий чоловік увірвався до церкви із вогнепальною зброєю, та почав стріляти по людях. Загинули щонайменше двоє людей. Зловмисника застрелив один з парафіян церкви, який мав при собі зброю. У полоні проросійських бойовиків перебуває ще щонайменше 300 людей.
Також у випуску:
Звільнені з полону українці пройдуть медогляд та отримають необхідну допомогу у військовому шпиталі. Вони вже відправились туди, а лікарі кажуть, що стан їхнього здоров'я задовільний.
Володимир Зеленський пояснив, що обмін "ексберкутівців" не вплине на справи Майдану.
Протести у Чорногорії переросли у сутички з поліцією.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі