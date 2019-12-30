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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 13:00: Стрілянина у церкві США. Українці в полоні бойовиків

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 грудня станом на 13:00 – у церкві Техасу невідомий чоловік увірвався до церкви із вогнепальною зброєю, та почав стріляти по людях. Загинули щонайменше двоє людей. Зловмисника застрелив один з парафіян церкви, який мав при собі зброю. У полоні проросійських бойовиків перебуває ще щонайменше 300 людей.

      Також у випуску:

      Звільнені з полону українці пройдуть медогляд та отримають необхідну допомогу у військовому шпиталі. Вони вже відправились туди, а лікарі кажуть, що стан їхнього здоров'я задовільний.

      Володимир Зеленський пояснив, що обмін "ексберкутівців" не вплине на справи Майдану.

      Протести у Чорногорії переросли у сутички з поліцією.

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      Теги: Українці в полоні РФ Випуск новин Новини США
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