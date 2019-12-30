Випуск новин за 13:00: Стрілянина у церкві США. Українці в полоні бойовиків

У випуску новин за 30 грудня станом на 13:00 – у церкві Техасу невідомий чоловік увірвався до церкви із вогнепальною зброєю, та почав стріляти по людях. Загинули щонайменше двоє людей. Зловмисника застрелив один з парафіян церкви, який мав при собі зброю. У полоні проросійських бойовиків перебуває ще щонайменше 300 людей.

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