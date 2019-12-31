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      Выпуск новостей за 13:00: Тейлор высказался об Украине. Поздравления от полярников

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 декабря по состоянию на 13:00 – дипломат Уильям Тейлор закончил работу в Украине и добавил, что очень оптимистичен относительно будущего нашей страны. Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции поздравили всех с Новым годом.

      Также в выпуске:

      Украинский президент Владимир Зеленский поздравил главу Кремля Владимира Путина с грядущими новогодними праздниками.

      Гривна продолжит укрепляться в следующем году, убеждает премьер Алексей Гончарук.

      В Торонто отменили 200 авиарейсов из-за сильных метелей и гололеда.

      Поздравления с Новым годом 2020 для коллег в прозе и стихах
      сегодня
      70298
      Теги: Новогодние праздники Новости США Выпуск новостей
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