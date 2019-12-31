Выпуск новостей за 13:00: Тейлор высказался об Украине. Поздравления от полярников

В выпуске новостей за 31 декабря по состоянию на 13:00 – дипломат Уильям Тейлор закончил работу в Украине и добавил, что очень оптимистичен относительно будущего нашей страны. Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции поздравили всех с Новым годом.

Также в выпуске: Украинский президент Владимир Зеленский поздравил главу Кремля Владимира Путина с грядущими новогодними праздниками. Гривна продолжит укрепляться в следующем году, убеждает премьер Алексей Гончарук. В Торонто отменили 200 авиарейсов из-за сильных метелей и гололеда.