Выпуск новостей за 13:00: Тейлор высказался об Украине. Поздравления от полярников
В выпуске новостей за 31 декабря по состоянию на 13:00 – дипломат Уильям Тейлор закончил работу в Украине и добавил, что очень оптимистичен относительно будущего нашей страны. Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции поздравили всех с Новым годом.
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