Випуск новин за 13:00: Тейлор висловився про Україну. Привітання від полярників

У випуску новин за 31 грудня станом на 13:00 – дипломат Вільям Тейлор закінчив роботу в Україні і додав, що дуже оптимістичний щодо майбутнього нашої країн. Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції привітали усіх з Новим роком.

Також у випуску: Ураїнський Президент Володимир Зеленський привітав очільника Кремля Володимира Путіна з прийдешніми новорічними святами. Гривня продовжить зміцнюватись наступного року, переконує прем'єр Олексій Гончарук. У Торонто скасували 200 авіарейсів через сильні заметілі та ожеледицю.