Випуск новин за 13:00: Тейлор висловився про Україну. Привітання від полярників
У випуску новин за 31 грудня станом на 13:00 – дипломат Вільям Тейлор закінчив роботу в Україні і додав, що дуже оптимістичний щодо майбутнього нашої країн. Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції привітали усіх з Новим роком.
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