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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Випуск новин за 13:00: Тейлор висловився про Україну. Привітання від полярників

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 грудня станом на 13:00 – дипломат Вільям Тейлор закінчив роботу в Україні і додав, що дуже оптимістичний щодо майбутнього нашої країн. Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції привітали усіх з Новим роком.

      Також у випуску:

      Ураїнський Президент Володимир Зеленський привітав очільника Кремля Володимира Путіна з прийдешніми новорічними святами.

      Гривня продовжить зміцнюватись наступного року, переконує прем'єр Олексій Гончарук.

      У Торонто скасували 200 авіарейсів через сильні заметілі та ожеледицю.

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      Теги: Новорічні свята Випуск новин Новини США
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