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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 13:00: Толока несмотря на пандемию в Беларуси. Замена Нефедова

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 13:00 – белорусский президент Лукашенко продолжает пренебрегать угрозой распространения вируса. Он отправился в поселок Лясковичи под Чернобылем сажать деревья. Все работают без масок и не соблюдают безопасную дистанцию. Руководителем таможни вероятно станет Игорь Муратов, который возглавлял один из департаментов Государственной миграционной службы.

      Также в выпуске:

      Уникальному космическому телескопу "Хаббл" 30 лет. Запустили его на околоземную орбиту в апреле 1990 года.

      Экс-нардеп Василий Цушко может стать заместителем министра финансов.

      Вероятное назначение Саакашвили может привести к дипломатическому скандалу. Потому что Грузия уже угрожает отозвать из Украины своего посла Теймураза Шарашенидзе.

      Теги: Новости Беларуси Выпуск новостей
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