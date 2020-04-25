Выпуск новостей за 13:00: Толока несмотря на пандемию в Беларуси. Замена Нефедова
В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 13:00 – белорусский президент Лукашенко продолжает пренебрегать угрозой распространения вируса. Он отправился в поселок Лясковичи под Чернобылем сажать деревья. Все работают без масок и не соблюдают безопасную дистанцию. Руководителем таможни вероятно станет Игорь Муратов, который возглавлял один из департаментов Государственной миграционной службы.
Также в выпуске:
Уникальному космическому телескопу "Хаббл" 30 лет. Запустили его на околоземную орбиту в апреле 1990 года.
Экс-нардеп Василий Цушко может стать заместителем министра финансов.
Вероятное назначение Саакашвили может привести к дипломатическому скандалу. Потому что Грузия уже угрожает отозвать из Украины своего посла Теймураза Шарашенидзе.
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