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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 13:00: Толока попри пандемію у Білорусі. Заміна Нефьодова

      Випуск новин -

      У випуску новин за 25 квітня станом на 13:00 – білоруський президент Олександр Лукашенко продовжує зневажати загрозу поширення вірусу. Тепер він подався у селище Лясковичи під Чорнобилем саджати дерева. Всі працюють без масок і не дотримуються безпечної дистанції. Керівником митниці ймовірно стане Ігор Муратов, який очолював один з департаментів Державної міграції служби.

      Також у випуску:

      Унікальному космічному телескопу "Хаббл" 30 років. Запустили його на навколоземну орбіту в квітні 1990 року.

      Екснардеп Василь Цушко може стати заступником міністра фінансів.

      Ймовірне призначення Саакашвілі може призвести до дипломатичного скандалу. Бо Грузія вже погрожує відкликати з України свого посла Теймураза Шарашенідзе.

      Теги: Новини Білорусі Випуск новин
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