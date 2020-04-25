Випуск новин за 13:00: Толока попри пандемію у Білорусі. Заміна Нефьодова
У випуску новин за 25 квітня станом на 13:00 – білоруський президент Олександр Лукашенко продовжує зневажати загрозу поширення вірусу. Тепер він подався у селище Лясковичи під Чорнобилем саджати дерева. Всі працюють без масок і не дотримуються безпечної дистанції. Керівником митниці ймовірно стане Ігор Муратов, який очолював один з департаментів Державної міграції служби.
Також у випуску:
Унікальному космічному телескопу "Хаббл" 30 років. Запустили його на навколоземну орбіту в квітні 1990 року.
Екснардеп Василь Цушко може стати заступником міністра фінансів.
Ймовірне призначення Саакашвілі може призвести до дипломатичного скандалу. Бо Грузія вже погрожує відкликати з України свого посла Теймураза Шарашенідзе.
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