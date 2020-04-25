Випуск новин за 13:00: Толока попри пандемію у Білорусі. Заміна Нефьодова

У випуску новин за 25 квітня станом на 13:00 – білоруський президент Олександр Лукашенко продовжує зневажати загрозу поширення вірусу. Тепер він подався у селище Лясковичи під Чорнобилем саджати дерева. Всі працюють без масок і не дотримуються безпечної дистанції. Керівником митниці ймовірно стане Ігор Муратов, який очолював один з департаментів Державної міграції служби.

Також у випуску: Унікальному космічному телескопу "Хаббл" 30 років. Запустили його на навколоземну орбіту в квітні 1990 року. Екснардеп Василь Цушко може стати заступником міністра фінансів. Ймовірне призначення Саакашвілі може призвести до дипломатичного скандалу. Бо Грузія вже погрожує відкликати з України свого посла Теймураза Шарашенідзе.