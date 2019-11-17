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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ
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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ

      Выпуск новостей за 13:00: Угрозы активисту Протасового Яра. Эффективность СНБО

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 13:00 – Андрей Смирнов вынужден скрываться от застройщиков Протасового Яра, которые угрожали ему из-за активного противостояния незаконному строительству. Заявления советников секретаря СНБО Сивохи и Ткаченко вызвали возмущение в обществе. Являются ли они официальной позицией и насколько эффективен этот орган – выясняли журналисты 24 канала.

      Также в выпуске:

      Рада не проголосовала за необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование преступлений Майдана.

      Оккупанты продолжают пренебрегать договоренностями о режиме тишины, 17 ноября российские наемники 15 раз обстреляли позиции ВСУ.

      В Бангладеше взлетел в воздух пятиэтажный дом. В результате взрыва погибли по меньшей мере семь человек.

      Харьковский художник создал два десятка граффити на центральных улицах города с видами пернатых и растений, которые на грани исчезновения.

      Взрыв в общежитии Киева: в полиции рассказали детали о погибших
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      Теги: Новости Украины СНБО Активисты Скандальные застройки Выпуск новостей
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