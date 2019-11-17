Выпуск новостей за 13:00: Угрозы активисту Протасового Яра. Эффективность СНБО

В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 13:00 – Андрей Смирнов вынужден скрываться от застройщиков Протасового Яра, которые угрожали ему из-за активного противостояния незаконному строительству. Заявления советников секретаря СНБО Сивохи и Ткаченко вызвали возмущение в обществе. Являются ли они официальной позицией и насколько эффективен этот орган – выясняли журналисты 24 канала.

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