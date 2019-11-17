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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ

      Випуск новин за 13:00: Погрози активісту Протасового Яру. Ефективність РНБО

      Випуск новин 75 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 листопада станом на 13:00 – активіст змушений переховуватись від забудовників Протасового Яру, які погрожували йому через активне протистояння незаконному будівництву. Заяви радників секретаря РНБО Сергія Сівохи та Максима Ткаченка викликали обурення у суспільстві. Чи є вони офіційною позицією і наскільки ефективним є цей орган – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Також у випуску: 

      Верховна Рада не проголосувала за необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування злочинів Майдану.

      Окупанти продовжують нехтувати домовленостями про режим тиші, 17 листопада російські найманці 15 разів обстріляли позиції ЗСУ.

      У Бангладеші здійнявся у повітря п'ятиповерховий будинок. Внаслідок вибуху загинуло щонайменше семеро людей.

      Харківський художник створив два десятки графіті на центральних вулицях міста з видами пернатих і рослин, які на межі зникення.

      Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
      сьогодні
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      Теги: Новини України Випуск новин Скандальні забудови Активісти РНБО
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