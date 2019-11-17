Випуск новин за 13:00: Погрози активісту Протасового Яру. Ефективність РНБО

У випуску новин за 17 листопада станом на 13:00 – активіст змушений переховуватись від забудовників Протасового Яру, які погрожували йому через активне протистояння незаконному будівництву. Заяви радників секретаря РНБО Сергія Сівохи та Максима Ткаченка викликали обурення у суспільстві. Чи є вони офіційною позицією і наскільки ефективним є цей орган – з'ясовували журналісти 24 каналу.

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Верховна Рада не проголосувала за необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування злочинів Майдану.

Окупанти продовжують нехтувати домовленостями про режим тиші, 17 листопада російські найманці 15 разів обстріляли позиції ЗСУ.

У Бангладеші здійнявся у повітря п'ятиповерховий будинок. Внаслідок вибуху загинуло щонайменше семеро людей.

Харківський художник створив два десятки графіті на центральних вулицях міста з видами пернатих і рослин, які на межі зникення.