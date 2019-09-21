Выпуск новостей за 13:00: Украинская делегация на ПАСЕ. Comic Con в Киеве

В выпуске новостей за 21 сентября по состоянию на 13:00 - на следующем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы украинской делегации не будет. Об этом заявил депутат от "Слуги народа" и председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко. В Киеве стартовал фестиваль комикс культуры Comic Con. Посетители переодеваются в своих любимых героев из фильмов, комиксов.

Также в выпуске: Олигарх Игорь Коломойский и ведущий Савик Шустер поссорились в прямом эфире одного из телеканалов. 24 канал стал самым популярным сайтом с новостями в Украине за прошлый месяц. В течение суток ранения на фронте получили трое украинских военных.

Источник: 24 канал