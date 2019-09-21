Випуск новин за 13:00: Українська делегація на ПАРЄ. Comic Con в Києві

У випуску новин за 21 вересня станом на 13:00 – на наступному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи української делегації не буде. Про це заявив депутат від "Слуги народу" та голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко. В Києві стартував фестиваль комікс культури Comic Con. Відвідувачі заходу перевдягаються в своїх улюблених героїв з фільмів, коміксів.

Також у випуску: Олігарх Ігор Коломойський та ведучий Савік Шустер посварились в прямому ефірі одного з телеканалів. 24 канал став найпопулярнішим сайтом з новинами в Україні за минулий місяць. Впродовж доби поранення на фронті отримали троє українських військових.

Джерело: 24 канал